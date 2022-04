Martial rechnet mit Sevilla-Abschied

Anthony Martial rechnet nicht mit einem Verbleib beim FC Sevilla über die Saison hinaus. „Ich kam in dem Wissen, dass ich sicher zu Manchester United zurückkehren würde“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit ‚ABC‘. Eine Kaufoption vereinbarte Sevilla mit den Red Devils nicht, allerdings mussten die Andalusier dem Vernehmen nach eine Leihgebühr von sechs Millionen Euro berappen.

Martial kam in bislang zehn Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer in der Europa League beim 3:1-Sieg über Dinamo Zagreb. In La Liga wartet der französische Angreifer, den zwischenzeitlich eine Muskelverletzung über mehrere Spiele außer Gefecht setzte, noch auf einen Treffer. „Ich sehe es als sehr kompliziert an, in Sevilla weitermachen zu können“, schätzt Martial auch mit Blick auf seine sportlichen Leistungen ein. Bei United läuft sein Vertrag noch bis 2024.