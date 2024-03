BVB: Das Problem bei Nagelsmann

Borussia Dortmund beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann, das erfuhr FT vor rund einer Woche. Unter jenen Trainer-Kandidaten, die nach der laufenden Saison auf dem Markt wären und für den BVB in Frage kommen, zählt der 36-Jährige zu den namhaftesten – eine Toplösung für Schwarz-Gelb.

Doch die Vorzeichen einer Zusammenarbeit stehen nicht eben günstig. Das hat vor allem zeitlich Gründe. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Nagelsmann nicht vor Ostern mit potenziellen neuen Arbeitgebern in Kontakt treten wird. Nachvollziehbar, dass er sich in den kommenden Wochen und Monaten voll auf die Europameisterschaft im eigenen Land konzentrieren will.

Eine Entscheidung über den weiteren Karriereverlauf wird der gebürtige Landsberger, in der Bundesliga bislang bei der TSG Hoffenheim, bei RB Leipzig und Bayern München tätig, wohl auch erst nach dem Turnier treffen. Gespräche nicht vor Ostern, Entscheidung erst nach der EM – die Dortmunder müssten lange auf ihre 1A-Lösung warten.

Womöglich zu lange, zumal noch gar nicht feststeht, ob sich Nagelsmann ein Engagement in Dortmund vorstellen kann. Ohnehin hat Amtsinhaber Edin Terzic noch Vertrag bis 2025. Bekommt der 41-Jährige im letzten Saisondrittel die Kurve, erreicht mit seiner Mannschaft das Champions League-Viertelfinale und sammelt in der Bundesliga noch fleißig Punkte, wäre ein Trainerwechsel im Sommer im Prinzip gar nicht notwendig.