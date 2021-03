Fröhling leitet Schalke-Training

Schalke 04 könnte seine Interimslösung auf der Trainerposition gefunden haben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, leitet Torsten Fröhling am heutigen Montag das Training der Schalke-Profis. Dies könnte darauf hindeuten, dass der 54-Jährige auch in den kommenden Pflichtspielen als Chef an der Seitenlinie steht.

Gestern knallte es gewaltig am Ernst-Kuzorra-Weg: Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, Lizenzspielerleiter Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer sowie Athletiktrainer Werner Leuthard mussten ihre Koffer packen. Die Königsblauen stellen ihre sportliche Führung nun komplett neu auf.

UPDATE 15:32 Uhr: Nun vermeldet Schalke, dass Mike Büskens und Onur Cinel das Montagstraining leiten werden.