Europas Top-Torjäger | Bundesliga-Kandidat Cabral betreibt Eigenwerbung

Arthur Cabral macht auch in der neuen Saison vor allem das, was er am besten kann: Tore schießen. Gegen den FC Zürich (3:1) erzielte der 23-jährige Mittelstürmer am Sonntag seinen elften Treffer im achten Ligaspiel – allein gegen den Servette FC netzte Cabral Anfang August vierfach ein.

Hinzu kommen zwei Assists und zwölf Scorerpunkte (acht Tore, vier Assists) in der Qualifikation zur Europa Conference League. Begehrt war der Brasilianer schon im abgelaufenen Transferfenster: Bayer Leverkusen und Hertha BSC sollen für Cabral geboten haben.

Die vom FC Basel geforderten 15 Millionen Euro wollten die Bundesligisten nicht hinblättern. Neue Wechselgerüchte dürften allerdings nicht lange auf sich warten lassen, baut Cabral seine Fabelquoten weiter aus. Sein Vertrag in der Schweiz läuft bis 2023.

