Bayern-Leihgabe Cuisance: „Will bei OM bleiben“

Die Ausgangslage ist klar: Für zehn bis 18 Millionen Euro Ablöse kann Olympique Marseille die Leihe von Michaël Cuisance in einen festen Transfer umwandeln. Gerne würden die Franzosen die Ablöse drücken: „Wir sind in Gesprächen, aber noch am Anfang“, sagte Jorge Sampaoli kürzlich.

Der neue Trainer fügte hinzu: „Wenn es einen Weg gibt, einen Kompromiss, damit er bleiben kann, wollen wir diesen gerne eingehen.“ Und das ist auch im Sinne von Cuisance, der beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Am heutigen Donnerstag unterstrich der 21-Jährige: „Mein Wunsch ist es, bei OM zu bleiben.“

„Konzentriere mich nicht auf Bayern“

Sampaolis offensive Spielweise komme ihm entgegen, so Cuisance. In den vergangenen beiden Ligue 1-Partien traf der Mittelfeldmann jeweils als Joker. Gut möglich, dass er künftig in die Startelf rückt. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriere er sich auf OM, „nicht auf Bayern“, wie Cuisance wissen lässt.

Über eine Verlängerung der Leihe hat der Linksfuß derweil noch „nicht nachgedacht“. Vielmehr wolle er „beweisen, dass ich hier bleiben kann.“ Den Münchnern dürfte es recht sein. Weder unter Niko Kovac noch unter Hansi Flick spielte Cuisance in der vergangenen Saison eine Rolle. Nur elfmal lief er nach seinem Acht-Millionen-Transfer von Borussia Mönchengladbach für den FCB auf.