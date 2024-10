Zwei weitere Interessenten: Über 60 Millionen für Gittens?

Zwei weitere Vereine aus der Premier League strecken die Fühler nach Jamie Gittens (20) aus. Laut dem Onlineportal ‚CaughtOffside‘ steht Borussia Dortmunds Außenstürmer unter Beobachtung von Crystal Palace und Nottingham Forest.

Sollte es hart auf hart kommen und die bislang als Interessenten gehandelten FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur konkrete Schritte einleiten, wäre dieses Duo aber wohl chancenlos.

Vertrag bis 2028

In Dortmund wiederum hat man vorerst ohnehin keinen Verkaufsdruck. Gittens steht noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. Um den BVB überhaupt an den Verhandlungstisch zu bekommen, müssten Interessenten mindestens 60 Millionen Euro in Aussicht stellen, heißt es bei ‚CaughtOffside‘.

2020 wechselte Gittens für schmale 90.000 Euro von Manchester City zur Borussia. Häufig wurde der Rechtsfuß seitdem von Verletzungsproblemen ausgebremst. Nicht so in der aktuellen Saison, in der Gittens bei allen zehn Pflichtspielen auf dem Feld stand (vier Tore, drei Assists).