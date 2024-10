Nächste Top-Ablöse? England-Klubs an BVB-Profi dran

Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Ausbildungsklub der obersten Schublade erworben. Etliche vielversprechende Talente kamen in jungen Jahren zum BVB und spielten dem Klub später hohe Ablösesummen ein. Nun steht der nächste Senkrechtstarter im Schaufenster und vor allem englische Klubs schauen genau hin. Bei einem Verkauf winkt dem Bundesligisten ein satter Transfergewinn.

Jamie Gittens wechselte im Sommer 2020 für nur 90.000 Euro aus der Jugend des englischen Serienmeisters Manchester City nach Dortmund. Der damalige Nachwuchsdirektor Lars Ricken realisierte den Wechsel des pfeilschnellen Flügelstürmers, der sein Talent zwar immer wieder durchblitzen ließ, sich aber bei den Citizens nicht durchsetzen konnte. Auch bei den Borussen dauerte es eine ganze Weile – Verletzungen warfen den Engländer mehrfach zurück. Doch spätestens seit dieser Saison scheint Gittens bei den Profis angekommen zu sein.

Noch langfristig unter Vertrag

Der Linksaußen stand in neun Pflichtspielen auf dem Feld und bewies, dass er sich in Sachen Effektivität mittlerweile deutlich gesteigert hat. Vier Tore und zwei Vorlegen stehen bisher zu Buche. Die Leistungsexplosion des englischen U21-Nationalspielers ist auch den Klubs in seinem Heimatland nicht verborgen geblieben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Scouts des FC Chelsea, des FC Liverpool und von Tottenham Hotspur mittlerweile Stammgäste bei den Spielen der Dortmunder.

Der Vertrag des 20-Jährigen bei den Schwarz-Gelben läuft jedoch noch bis 2028 und seinen Marktwert hat Gittens in den vergangenen Monaten vervielfacht. Aktuell möchte sich der Offensivspieler nachhaltig in der ersten Elf der Dortmunder festspielen und äußerte sich öffentlich nicht zu Wechselgerüchten. Der BVB erfreut sich an den guten Leistungen des Youngsters und kann gespannt abwarten, bis erste Angebote eintrudeln.

Sollte sich der Klub in Zukunft für einen Verkauf von Gittens entscheiden, dürfte der Engländer einen stattlichen Transfergewinn einbringen. Diesen dürfte dann erneut Ricken verhandeln, der mittlerweile als Geschäftsführer Sport für die Belange der Profimannschaft zuständig ist.