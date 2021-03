Barça: Gute Chancen bei Dembélé?

Der FC Barcelona hat wohl gute Aussichten, die anvisierte Vertragsverlängerung mit Ousmane Dembélé unter Dach und Fach zu bringen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der Franzose einer Zukunft bei den Blaugrana positiv gegenüber. Das aktuelle Arbeitspapier ist bis 2022 datiert.

Barça muss Dembélé also in den kommenden Monaten überzeugen, will man mit dem 23-Jährigen nicht ins letzte Vertragsjahr gehen und somit einen ablösefreien Abgang riskieren. Der Ex-Dortmunder macht seine Unterschrift abhängig von der sportlichen Perspektive und den finanziellen Rahmenbedingungen.