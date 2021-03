Vertrag bis 2022: Barca trifft Grundsatzentscheidung bei Dembélé

Lange Zeit wusste man beim FC Barcelona nicht so recht etwas anzufangen mit Ousmane Dembélé. Zu wechselhaft seine Leistungen im Spiel, zu unstet sein Lebenswandel neben dem Platz.

Seit einigen Monaten nun hat der hochbegabte Dribbler Konstanz in seine Darbietungen und sein Privatleben gebracht. Das Resultat: Dembélés Künste sind bei Trainer Ronald Koeman sehr gefragt, in der Regel agiert der Ex-Dortmunder in Abwesenheit von Talent Ansu Fati (18) als Stammkraft.

Vertragsverlängerung geplant

Bei Barça plant man für die Zukunft mit Dembélé. Dessen 2022 auslaufendes Arbeitspapier wolle der neue Präsident Joan Laporta zeitnah verlängern, berichtet die ‚Sport‘. Möglichen Angeboten im Sommer wolle man vorbeugen, indem man den Vertrag langfristig ausdehnt, so das katalanische Fachblatt.

Für Dembélé gilt es nun, seine gute Form zu konservieren und weiter an seiner Torgefährlichkeit zu feilen. Zwölf direkte Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen entsprechen nicht den gezeigten Leistungen und schon gar nicht dem enormen Potenzial, das in dem französischen Techniker steckt. Bei Barça ist man aber längst zuversichtlich, dass sich die einst gezahlten 135 Millionen Euro Ablöse noch amortisieren werden.