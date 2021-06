Ismaël übernimmt bei West Brom

Valérien Ismaël wechselt innerhalb der zweiten englischen Liga. Der 45-jährige Franzose verlässt den FC Barnsley übernimmt das Traineramt bei Premier League-Absteiger West Bromwich Albion. Ismaël unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Bei den Baggies tritt der ehemalige Bundesligaprofi und Ex-Wolfsburg-Trainer die Nachfolge von Sam Allardyce an. Möglich macht den Ismaël-Transfer eine Ausstiegsklausel von umgerechnet etwas mehr als zwei Millionen Euro.

We are delighted to confirm the appointment of @valerien_ismael as our new Head Coach.@idealheating | #WBA