Für Lukeba: Leipzig bietet Spielertausch

RB Leipzig hat sein Angebot für Wunsch-Verteidiger Castello Lukeba ein weiteres Mal aufgestockt. Zuletzt lehnte Olympique Lyon eine Offerte über 32 Millionen Euro ab. Wie FT erfuhr, bietet der Bundesligist mittlerweile zwar nur noch 30 Millionen Sockelablöse, dafür aber einige Extras:

So könnten fünf Millionen Euro Boni im Laufe der Jahre an OL fließen und im Falle eines Weiterverkaufs von Lukeba würden die Franzosen 15 Prozent der Ablöse erhalten. Doch damit nicht genug: RB bietet zudem Ilaix Moriba als Tauschmasse an.

Leihe nach Valencia

Der 20-jährige Mittelfeldspieler war 2021 mit großen Vorschusslorbeeren für 16 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona gekommen, setzte sich aber bislang nicht durch. In den vergangenen eineinhalb Jahren bestritt Moriba immerhin 46 Profispiele während seiner Leihe zum FC Valencia.

Wie OL auf das neue Angebot reagiert, ist noch nicht klar. Allerdings sucht der Klub tatsächlich noch nach Verstärkung fürs Mittelfeld, Moriba könnte also interessant sein. Mit Lukeba selbst ist sich RB längst über einen Fünfjahresvertrag einig. Zeitnah will das Management des 20-Jährigen nochmal mit Lyon-Präsident John Textor über eine Freigabe sprechen.