United: Möglicher Wechsel im Tor

Bei Manchester United ist der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten eröffnet. Trainer Ole Gunnar Solskjaer sagte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen West Bromwich Albion (15 Uhr) zur Torwartsituation: „Es geht nicht darum, wer die meisten Titel hat. Es geht um das, was du dem Team gibst, hier und jetzt.“ Zuletzt fiel David De Gea (30) mit einigen Unsicherheiten auf, wodurch eine Torhüterdiskussion entfachte.

Dean Henderson (23), der in der vergangenen Saison mit Topleistungen für Leihklub Sheffield United auf sich aufmerksam machte, kehrte vor im vergangenen Sommer nach Manchester zurück. In der laufenden Spielzeit machte er bei seinen Einsätzen einen sicheren Eindruck. „Immer wenn er spielt, macht er das sehr gut. Er macht es mir immer schwerer, ihn draußen zu lassen“, fasst der norwegische Trainer der Red Devils zusammen und heizt damit Spekulationen um einen anstehenden Torwartwechsel weiter an.