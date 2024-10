United-Vertrag läuft aus: Eriksen zurück in die Heimat?

Mittelfeldspieler Christian Eriksen könnte nach seinem Vertragsende bei Manchester United im kommenden Sommer zurück in die Heimat wechseln. Wie die ‚Sun‘ berichtet, bekundet Ex-Klub Ajax Amsterdam Interesse an der Rückholaktion des verlorenen Sohns. Demnach stellt der niederländische Topklub dem 32-Jährigen einen Dreijahresvertrag in Aussicht. So wäre für Eriksen ein mögliches Karriereende im Trikot seines Jugendklubs geebnet.

Für Ajax bestritt der Däne zwischen 2010 und 2013 insgesamt 163 Pflichtspiele (97 Scorerpunkte), ehe er für rund 14 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur wechselte. In Manchester ist Eriksens Zukunft nach wie vor offen. Der United-Profi bestätigte jüngst, dass derzeit keine Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers stattfinden. Für die Red Devils schnürt Eriksen seit 2022 seine Schuhe. In 80 Spielen gelangen dem Edeltechniker sechs Treffer sowie 16 Torvorlagen.