Barça: Simons-Rückkehr ein Thema

Die starke Leistungen von Xavi Simons bei der PSV Eindhoven sind auch beim FC Barcelona nicht unbemerkt geblieben. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge wird der Name des 19-jährigen Niederländers auch in Katalonien heiß diskutiert. Problematisch könnte jedoch sein, dass Barça finanziell kaum Spielraum hat, um Simons zu verpflichten. Um die 30 Millionen Euro sollen dafür nötig sein, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Simons war bereits von 2010 bis 2019 Teil der Jugendteams des FC Barcelona. In La Masia lernte der hochveranlagte offensive Mittelfeldspieler sein Handwerk. Da auch Paris St. Germain Interesse an Simons hat, müssten die Katalanen wohl an seine Verbindung zum Klub appellieren. Wenn es um das nötige Kleingeld geht, haben die Franzosen klar die Nase vorn.

Lese-Tipp

Inter in der Zwickmühle: Muss Inzaghi gehen?