Chelsea-Krise: Fans verhöhnen eigenes Team

Der FC Chelsea schlittert tiefer in die Krise. In ihrem heutigen Heimspiel unterlagen die Blues den Wolverhampton Wanderers mit 2:4. Besonders bitter für die Londoner: Die eigenen Fans verhöhnten die Mannschaft: Zwischenzeitlich bejubelten die Anhänger an der Stamford Bridge erfolgreiche Passstafetten der gegnerischen Wolves oder sangen *„Wir sind verdammt sch*ße“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die Gästefans stimmten in die Spottgesänge mit ein. In Richtung von CFC-Trainer Mauricio Pochettino skandierten sie: „Du wirst morgen gefeuert.“ Ob das so kommen wird, wird sich zeigen. Fakt ist: Für Chelsea ist es die zweite hohe Niederlage in Folge. Am Mittwoch gingen die Blues mit 1:4 beim FC Liverpool unter. In der Premier League steht der ambitionierte Klub auf Platz elf.