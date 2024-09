Trennung angestrebt: Niemeyer zum Stand bei Keïta

In der Personalie Naby Keïta (29) zeichnet sich beim SV Werder Bremen noch keine Lösung ab. „Man hört hier und da immer wieder mal was. Aber es ging bislang nicht so weit, dass was Konkretes dabei war. Wir hoffen unverändert, dass wir eine Lösung finden“, gibt Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber dem ‚kicker‘ zu verstehen. Seit Wochen ist klar, dass die Parteien getrennte Wege gehen wollen, ein Abnehmer wurde bislang aber nicht gefunden.

Zuletzt führte zwar eine lose Spur in die Türkei zu Basaksehir, konkret wurde das Thema aber nicht. Im Fall der Fälle würden die Grün-Weißen auch eine Auflösung des bis 2026 datierten Vertrags in Erwägung ziehen, lässt Niemeyer durchblicken: „Wir warten erst noch, bis alle Transferfenster geschlossen sind. So lange arbeiten wir an möglichen Lösungen. Und wenn auch diese Möglichkeit nicht mehr besteht, werden wir die Lage neu bewerten.“