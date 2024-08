Bis Saisonende: Mainz verleiht Richter an den HSV

Um für den Aufstiegskampf gewappnet zu sein, legt der Hamburger SV auf dem Transfermarkt nach. Marco Richter kommt per Leihe bis zum Saisonende vom 1. FSV Mainz 05.

Beim Bundesliga-Klub aus Rheinland-Pfalz kam Richter in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. Weder im DFB-Pokal noch in der Bundesliga stand der 26-Jährige auf dem Rasen. In Hamburg soll der gebürtige Friedberger wieder Einsatzminuten sammeln.

„Die Leihe zum Hamburger SV bietet Marco die Möglichkeit, mehr Spielminuten zu sammeln, was für ihn natürlich immens wichtig ist. Entsprechend haben wir seinem leihweisen Wechselwunsch zugestimmt. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Hamburg alles Gute und viel Erfolg“, so der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel.

Sein Hamburger Pendant Stefan Kuntz erklärt: „Marco und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit beim DFB. Der Kontakt ist danach nie abgerissen, ich habe Marcos Werdegang immer verfolgt. In den vergangenen Tagen hat sich sehr kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Marco für uns zu gewinnen und eine Leihe zu realisieren.“