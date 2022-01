Augsburg macht Pepi zum Rekordtransfer

Der FC Augsburg hat Ricardo Pepi verpflichtet. Wie der Bundesliga-15. verkündet, unterschreibt der 18-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr. Zu den Transfermodalitäten macht der Klub keine offiziellen Angaben, dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse zwischen 13 und 18 Millionen Euro an den MLS-Klub FC Dallas.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit ist Pepi der Rekordtransfer der Augsburger. Der bisher teuerste Spieler der Fuggerstädter war Martin Hinteregger, für den der FCA im Sommer 2016 10,5 Millionen Euro zahlte.

Augsburg setzt sich gegen Konkurrenz durch

Im Transferpoker um Pepi haben die Augsburger einige namhafte Mitkonkurrenten ausgestochen. Vor allem der VfL Wolfsburg zeigte konkretes Interesse am siebenfachen Nationalspieler und war sich mit der Spielerseite bereits einig. Die Ablöseforderungen aus Dallas waren schlussendlich für die Wölfe aber zu hoch. Der FCA schlug zu.

Geschäftsführer Stefan Reuter zeigt sich diesbezüglich stolz: „Wir freuen uns, dass sich Ricardo trotz Interesses zahlreicher internationaler Top-Klubs für einen Wechsel zum FCA entschieden hat. Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive für seine weitere Entwicklung aufzeigen können, die ihn überzeugt hat.“

Pepi gilt in seiner Heimat als eines der größten Talente überhaupt. Der 18-Jährige gab bereits 2019 sein MLS-Debüt und stand seitdem in 59 Spielen für Dallas auf dem Feld (16 Tore). In sieben Länderspielen für die USA traf er dreimal.