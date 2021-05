Juve: Holt Allegri Pjanic zurück?

Massimiliano Allegri will offenbar einen alten Bekannten zu Juventus Turin zurückholen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte Miralem Pjanic seinem ehemaligen Förderer zu Juve folgen. Der Vertrag des 31-Jährigen beim FC Barcelona ist noch bis 2024 gültig, Pjanic spielt aber keine große Rolle bei den Blaugrana.

Lediglich zu 19 Ligaeinsätzen kam der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison. Über einen Verkauf wird bereits seit längerem spekuliert, auch der FC Bayern soll an Pjanic interessiert sein. Unter Allegri absolvierte der Bosnier bereits 135 Pflichtspiele in drei Jahren.