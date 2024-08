Heute zum Medizincheck: Augsburg verleiht Pfeiffer

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass Patric Pfeiffer den FC Augsburg aufgrund mangelnder Spielpraxis gerne verlassen würde. Dementsprechend hinterlegte der 24-Jährige seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen des Bundesligisten aus Bayern.

Seine nächste Destination wird geographisch weiter im Süden liegen, wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet. Dem Fußballportal zufolge schließt sich Pfeiffer in Kürze per Leihe den Young Boys aus Bern an. Zunächst soll es bei einem temporären Wechsel bleiben, eine Kaufoption gibt es nicht, heißt es weiter.

Pfeiffer befinde sich bereits auf dem Weg zur medizinischen Untersuchung. Verläuft der obligatorische Gesundheitscheck positiv, wird der ghanaische Innenverteidiger die notwendigen Dokumente unterschreiben.