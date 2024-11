Bayern-Flirt: Dragusin bleibt vorerst bei Tottenham

Radu Dragusin ist bei Tottenham Hotspur noch nicht unverzichtbar. Wie Florin Manea, der Berater des rumänischen Innenverteidigers, bei ‚TeleCapri‘ erklärt, steht der 22-Jährige dennoch nicht zum Verkauf – zumindest im Winter: „Es ist nicht einfach, zu einem Spitzenklub zu gehen und sich sofort durchzusetzen, er ist erst 22 Jahre alt.“ Anhand der Spielzeit wolle man aber die Situation im kommenden Sommer neu bewerten.

Dragusin war erst im Januar vom CFC Genua für 25 Millionen Euro in die Premier League gewechselt, konnte sich dort allerdings bislang nicht nachhaltig durchsetzen. In der vergangenen Spielzeit kam er zu vier Startelfeinsätzen in der Liga, diese Saison sind es bisher drei. Profitiert hat er dabei zuletzt vom Ausfall von Micky van de Ven, ansonsten ist kein Vorbeikommen an dem Niederländer und Cristian Romero. Im Januar zeigte kurzfrtistig auch der FC Bayern starkes Interesse am rumänischen Nationalspieler, der letztlich aber bis 2030 bei den Nordlondonern unterschrieb.