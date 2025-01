Bestätigt: Gladbach lange ohne Honorat

Borussia Mönchengladbach wird eine Weile auf Franck Honorat verzichten müssen. Das bestätigte Geschäftsführer Sport Roland Virkus im Anschluss an die gestrige 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen: „Franck wird länger ausfallen, das ist Fakt. Er wird gegen Bochum am Samstag nicht spielen können, auch in der Woche danach nicht gegen den VfB Stuttgart. Wie lange er insgesamt fehlen wird – das ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation.“

Honorat habe sich „einen Haarriss im Außenfuß“ zugezogen. Damit dürfte er wochenlang nicht zur Verfügung stehen. 2023 war der Flankenspezialist für acht Millionen Euro von Stade Brest zu den Fohlen gewechselt und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. Bis dato stehen in der laufenden Saison acht Scorerpunkte (drei Treffer, fünf Vorlagen) in wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspielen für den 28-jährigen Franzosen zu Buche.