Neuer Torjäger: Hertha schnappt sich ablösefreien Prevljak

Hertha BSC reagiert auf den Abgang von Jessic Ngankam (22) und bessert im Sturmzentrum nach. Die Berliner vermelden die ablösefreie Verpflichtung von Torjäger Smail Prevljak, der bis 2025 unterschreibt. Der 28-jährige Bosnier wechselt ablösefrei in die Bundeshauptstadt, nachdem sein Vertrag beim belgischen Erstligisten KAS Eupen ausgelaufen war.

„Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar und wir freuen uns darauf, ihn bald in unserem blau-weißen Trikot zu sehen. Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat“, lobt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber seinen Neuzugang.

Prevljak versprüht Lust auf die neue Aufgabe: „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Klub, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion.“

In der vergangenen Saison kam der Nationalspieler seines Landes auf sechs Tore und drei Vorlagen in 30 Partien für Eupen. Dass er nun vereinslos auf dem Markt war, kommt der finanziell angeschlagenen Hertha sehr entgegen. Sollte auch Millionen-Sünde Krzysztof Piatek (28) den Verein verlassen, dürfte noch ein zweiter Neuner in den Olympiapark wechseln.