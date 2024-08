Real: Ancelotti äußert sich zu Lunin

Carlo Ancelotti legt seinem wechselwilligen Torhüter Andriy Lunin (25) wohl keine Steine in den Weg. Am Rande der Testspielniederlage gegen den FC Barcelona (1:2) während der USA-Tour am gestrigen Samstagabend erklärte der Trainer der Königlichen, dass er die Haltung seines Schützlings durchaus nachvollziehen kann: „Am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er für richtig hält. Ich bin nicht da, um das für ihn zu entscheiden. Doch ich verstehe, dass er weiterhin spielen will, nachdem er vergangene Saison viel zum Einsatz kam.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lunin hatte in der vergangenen Saison den langzeitverletzten Stammkeeper Thibaut Courtois (32) vertreten und in seinen 21 La Liga-Partien als starker Rückhalt erwiesen. Nach der Rückkehr des Belgiers musste der Ukrainer jedoch gegen Ende der Spielzeit erneut ins zweite Glied zurücktreten – was Lunin gar nicht gefiel. Nun möchte er anderswo seine Karriere als Stammtorhüter fortsetzen. Als Interessenten gelten vor allem der FC Chelsea und der FC Arsenal. „Er muss seinen Weg bestimmen, um das Beste aus seiner Karriere herauszuholen. Er ist ein großartiger Torwart und verdient immer das Beste“, so Ancelotti.