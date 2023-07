Geldregen für Bayer: Diaby wechselt zu Aston Villa

Moussa Diaby bricht seine Zelte bei Bayer Leverkusen ab. Der flinke Außenbahnspieler wechselt zu Aston Villa und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach überweist der Premier League-Klub 55 Millionen Euro nach Deutschland. Inklusive Boni kann der Betrag noch auf 60 Millionen ansteigen.

Diaby war vor vier Jahren für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain in die Bundesliga gewechselt. Seitdem zählte er bei Bayer zu den absoluten Leistungsträgern. In den vergangenen Jahren war der Franzose wettbewerbsübergreifend in 172 Partien an 97 Treffern direkt beteiligt: 49 Tore erzielte Diaby selbst, 48 weitere bereitete er vor.

Trotz des Schritts in die vermeintlich beste Liga der Welt bleibt für den 24-Jährigen ein Wermutstropfen: Bei Villa wird der Linksfuß nur in der Conference League an den Start gehen, mit der Werkself wäre der neunfache Nationalspieler in der höherklassigen Europa League zum Einsatz kommen.

„Hier habe ich als sehr junger Spieler so viel Vertrauen und Spielzeit bekommen, dass ich letztlich zu dem werden konnte, der ich heute bin. Ohne Bayer 04 und all die Mitspieler und Mitarbeiter, die mich immer unterstützt haben, wäre das so schnell vielleicht nicht möglich gewesen“, sagt Diaby, „jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen, ein neues Kapitel aufschlagen. Dabei werde ich immer glücklich und dankbar auf meine Zeit in Leverkusen zurückblicken.“