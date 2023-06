Nach Werder-Gerüchten: Glatzel bleibt beim HSV

Robert Glatzel könnte trotz des verpassten Aufstiegs mit dem Hamburger SV bald schon in der Bundesliga auflaufen. Das von Werder Bremen gezeigte Interesse stößt laut ‚Hamburger Morgenpost‘ beim Angreifer auf Gegenliebe. Auch wenn ein Verbleib nicht ausgeschlossen sei, so bevorzuge der 29-Jährige einen Wechsel in Liga eins.

Bei Werder hängt alles von Niclas Füllkrug (30) und Marvin Ducksch (29) ab. Beide Stürmer könnten die Grün-Weißen noch vor dem Saisonstart verlassen. Dann benötigt Werder zusätzlich zu Neuzugang Dawid Kownacki (26) Ersatz. Bis zum 15. Juni wäre Glatzel für die festgeschriebene Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro zu haben. Zum gleichen Zeitpunkt läuft auch eine solche Klausel im Vertrag von Ducksch aus. Gut möglich, dass sich in den nächsten Tagen entscheidet, wie es für beide Torjäger weitergeht.

Überraschende Wende: Glatzel verlängert beim HSV

Update (11:37 Uhr): Von wegen Werder-Wechsel: Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ nun berichtet, hat Glatzel seinen Vertrag beim HSV bis 2027 verlängert. Die erwähnte Ausstiegsklausel wurde gestrichen.