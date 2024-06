Sanchos emotionales Statement: Ist jetzt Schluss beim BVB?

Für Jadon Sancho und Borussia Dortmund ist die Saison am Samstagabend mit einer bitteren 0:2-Niederlage gegen Real Madrid geendet. Zwei Tage nach dem verlorenen Champions League-Finale meldet sich der Leihspieler nun mit einem emotionalen Statement zu Wort: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem großartigen Verein beteiligt sind. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich in den letzten sechs Monaten so willkommen geheißen habt.“

Worte, die nicht unbedingt nach einem längerfristigen Verbleib klingen. Stand jetzt geht es für den 24-Jährigen zurück zu seinem Stammverein Manchester United, bei dem er sich vor einigen Monaten mit Trainer Erik ten Hag überworfen hatte. United würde Sancho nach aktuellem Stand gerne verkaufen, eine Festverpflichtung ist für den BVB allerdings finanziell schwierig umsetzbar.

Wo liegt Sanchos Zukunft?

Sancho weiter: „Danke an Edin Terzic, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke, dass sie an mich geglaubt und mich zurückgebracht haben. Und schließlich ein besonderes Dankeschön an die BVB-Fans. Eure Unterstützung ist fantastisch und ich bin euch allen für immer dankbar.“

Zuletzt kündigte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke noch an, dass man den Dribbler gerne behalten möchte: „Dass wir Jadon natürlich sehr gerne weiter bei uns hätten, darüber müssen wir nicht reden.“ Ob Sancho dem BVB tatsächlich erhalten bleibt, ist aber weiter fraglich – nach dieser Erklärung umso mehr.