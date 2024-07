Wechsel-Gerüchte: Herthas Plan mit Rogel

Hertha BSC verschwendet offenbar keinen Gedanken daran, Innenverteidiger Agustín Rogel (26) zeitnah abzugeben. Einem Bericht der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass die Verantwortlichen den Uruguayer bereits darüber informiert haben, dass man ihm eine neue Chance geben möchte, nachdem er die abgelaufene Spielzeit aufgrund einer komplizierten Knieverletzung nahezu komplett ausgefallen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen wurde über eine Luftveränderung spekuliert. Aus Argentinien hat sein ehemaliger Arbeitgeber Estudiantes de la Plata die Fühler ausgestreckt, dem Boulevardblatt zufolge gibt es darüber hinaus auch in Brasilien einen Markt für Rogel. Doch auch der Nationalspieler (ein Länderspiel) selbst will sich laut der ‚Bild‘ in der deutschen Hauptstadt durchsetzen.