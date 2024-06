Hertha: Abnehmer für Rogel gefunden?

Agustín Rogel könnte bald den Abflug von Hertha BSC machen. Wie das argentinische Online-Medium ‚0221‘ berichtet, arbeitet Estudiantes de la Plata an einer Rückholaktion des Innenverteidigers, der bei der Alten Dame auf dem Abstellgleis steht. Demnach hat der argentinische Klub Kontakt zu Rogels Beratern aufgenommen. Als nächster Schritt stehen Verhandlungen mit Vertretern der Hertha an.

Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption für den 26-Jährigen. An die Hertha ist Rogel noch bis 2026 gebunden, hat aber keine Zukunft mehr. 2022 war der Uruguayer von Estudiantes in die Bundeshauptstadt gewechselt, konnte aber die Erwartungen nicht erfüllen. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison kam Rogel gar nicht zum Einsatz. Dagegen stand der Rechtsfuß in der Bundesligasaison 2022/23 noch in 20 Pflichtspielen auf dem Platz. In der anschließenden Sommerpause verhinderte eine Knie-OP eine frühzeitige Trennung. Diese könnte nun in den kommenden Wochen nachgeholt werden.