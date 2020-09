Newcastle verpflichtet Lewis

Newcastle United tütet mit Jamal Lewis von Norwich City bereits den dritten Transfer diese Woche ein. Wie die Magpies verkünden, unterschreibt der 22-jährige Linksverteidiger einen Fünfjahresvertrag. Newcastle überweist an die Canaries kolportierte 15 Millionen Euro Ablöse. Auch der FC Liverpool beschäftigte sich lange mit einer Verpflichtung des nordirischen Nationalspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cheftrainer Steve Bruce ist begeistert: „Jamal ist ein sehr aufregendes Talent. Ich habe ihn vor zwei Jahren in der Championship aufblühen sehen und er hat in der vergangenen Saison in der Premier League auf sich aufmerksam gemacht. Er ist erst 22 Jahre alt und hat eine wunderbare Zukunft vor sich, daher hoffe ich, dass auf die kommenden Jahren der Außenverteidiger von Newcastle United sein wird.“