United: Elanga flirtet mit Bundesligist

Anthony Elanga liebäugelt immer mehr mit einem Transfer zu RB Leipzig. Laut ‚Sky‘ will der Flügelspieler von Manchester United zu den Sachsen wechseln. Das Interesse stößt beim Pokalfinalisten aber bisher auf mäßige Gegenliebe. Dem Bezahlsender zufolge hat RB den 21-jährigen Schweden nach wie vor auf der Liste der möglichen Neuzugänge, die A-Lösung sei Elanga aber nicht.

Das Offensivtalent kam bei United nach einem vielversprechenden Saisonstart mit regelmäßigen Einsätzen in den zurückliegenden Wochen kaum noch auf Spielzeit. In der Rückrunde stehen für Elanga mickrige 27 Premier League-Minuten zu Buche. An die Red Devils ist der Youngster noch bis 2026 gebunden. Dementsprechend kommt für United auch eine Leihe in Frage.

