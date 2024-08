Schalke: Wilmots kündigt Abgangswelle an

An den letzten Tagen des Transferfensters will der FC Schalke 04 noch zahlreiche Spieler wegschicken. „Wir haben viele geholt, jetzt ist Ende. Wir haben genug“, so Sportdirektor Marc Wilmots gegenüber ‚Sky‘. Und weiter: „Am 1. September wollen wir einen Kader mit 20 Spielern haben. Doppelt besetzt und vier, fünf junge Leute. Ein zu großer Kader ist nicht gut.“

Aktuell umfasst der Profikader der Königsblauen 38 Akteure. Darunter fallen einige Nachwuchsspieler, die auch in den Schalker Jugendmannschaften zum Einsatz kommen können. Daneben werden zahlreiche gestandene Profis gehen müssen, damit die von Wilmots und Co. angepeilte Kadergröße erreicht wird.