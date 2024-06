FC Bayern: Drei Optionen für Top-Talent Irankunda

Der FC Bayern München ist sich noch nicht sicher, welchen Stellenwert Sommerneuzugang Nestory Irankunda in der kommenden Saison im Kader des Rekordmeisters innehaben wird. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll sich das australische Ausnahmetalent von Adelaide United in der Vorbereitung zunächst bei den Profis beweisen. Der neue Trainer Vincent Kompany und die übrigen sportlich Verantwortlichen sollen sich ein Bild über die Leistungsfähigkeit des Jungprofis machen, ehe entschieden wird, welchen Weg Irankunda bei den Bayern einschlagen wird. Bereits im vergangenen November hatte der deutsche Rekordmeister den Australier verpflichtet, dieser durfte – ähnlich wie Alphonso Davies 2019 – erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres nach Europa wechseln.

Bis zu drei Millionen Euro beträgt die erfolgsabhängige Ablösesumme für den Flügelspieler, der in seiner Heimatliga für Furore sorgt. In 25 Spielen in der A-League schoss der Rechtsaußen in dieser Saison acht Tore und bereitete sechs weitere vor. Doch es ist unklar, wie groß der Leistungsunterschied zur Bundesliga ist und wie schnell Irankunda adaptieren kann. Dem ‚kicker‘ zufolge gibt es für ihn drei Optionen, aus denen am Ende der Vorbereitung gewählt wird: Er setzt sich auf Anhieb bei den Profis durch, er kommt in der 2. Mannschaft des FCB in der Regionalliga Bayern zum Einsatz oder er wird verliehen, um bei einem anderen Klub auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln.