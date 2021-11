KSC: Kreuzer kämpft um Hofmann

Sportchef Oliver Kreuzer hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Toptorjäger Philipp Hofmann beim Karlsruher SC zu halten. „Philipp weiß, dass wir lieber heute als morgen verlängern möchten. Er weiß, was er am KSC hat und war noch nie so lange bei einem Verein“, wird Kreuzer von der ‚Hamburger Morgenpost‘ zitiert. Zum Saisonende läuft Hofmanns Vertrag aus, Ziel des 28-jährigen Mittelstürmers ist ein Engagement in der Bundesliga.

„Ich sehe uns nicht chancenlos, mit ihm zu verlängern“, betont Kreuzer, „er ist ein Gefühlsmensch, um zu 100 Prozent zu performen benötigt er ein vertrautes gut funktionierendes Umfeld – das hat er in Karlsruhe.“ Seit 2019 geht Hofmann für die Badener auf Torejagd, in 81 Partien erzielte der 1,95 Meter große Linksfuß 38 Treffer. In der laufenden Saison fallen davon sieben Tore in 14 Einsätzen ab.