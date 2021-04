Castro verlässt den VfB

Gonzalo Castro und der VfB Stuttgart werden zum Saisonende getrennte Wege gehen. Wie der Bundesligist verkündet, wird der auslaufende Vertrag des 33-jährigen Kapitäns nicht verlängert. Nach FT-Information wäre für den VfB eine weitere Zusammenarbeit nur zu deutlich geringeren Bezügen denkbar gewesen, Castro aber hatte andere Vorstellungen.

„Vor dem Hintergrund wirtschaftlich sehr schwieriger Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, Gonzo kein Angebot für eine Vertragsverlängerung zu unterbreiten und stattdessen auf die Entwicklungspotenziale unserer Toptalente zu vertrauen“, so Sportdirektor Sven Mislintat, „unsere Entscheidung ändert absolut nichts an unserer Wertschätzung für Gonzo, im Gegenteil, wir bedauern es sogar, sie so zu treffen.“

Castro selbst erklärt: „Es war eine intensive Zeit beim VfB mit Höhen und Tiefen. Der direkte Wiederaufstieg nach dem für uns alle sehr enttäuschenden Abstieg war ein besonders emotionaler Moment. Die letzten Saisonspiele möchte ich mit dem VfB so erfolgreich wie möglich bestreiten – schade, dass ich mich wegen Corona nicht im Stadion von den VfB Fans verabschieden kann. Ich wünsche dem VfB schon jetzt alles Gute für die Zukunft.“

Castro war 2018 für fünf Millionen Euro von Borussia Dortmund zum VfB gewechselt. Dort stand er in bisher insgesamt 83 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er acht Tore erzielte und 14 weitere vorlegte. Wie es mit dem 33-Jährigen nun weitergeht, ist unklar.