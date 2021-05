Tuchel offen für Verlängerung

Thomas Tuchel kann sich vorstellen, seinen Vertrag beim FC Chelsea vorzeitig zu verlängern. „Das ist einfach“, so der Trainer der Blues auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Finale am heutigen Samstag (21 Uhr), „ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Seitdem ich in Mainz war, habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Es fühlt sich an wie der perfekte Ort und der perfekte Moment.“

Tuchel fuhr fort: „Was kommt, wird kommen. Wir können Dinge nicht erzwingen, aber das ist meine Ansicht der Dinge und die ist sehr klar.“ Tuchel sitzt seit Ende Januar bei Chelsea auf der Trainerbank. Sein Vertrag läuft noch bis 2022 und könnte per Option verlängert werden. Die Londoner möchten dem 47-Jährigen jedoch ein komplett neues Arbeitspapier vorlegen.