Mbappé in, Ronaldo out | Spanien bereit für Katar

Mbappé für Ronaldo?

In England beherrscht weiterhin Cristiano Ronaldo die Blätter – diesmal aber nur indirekt. Nach seinem Interview, das gleichbedeutend mit einem United-Abschied sein dürfte, gibt es laut ‚Mirror‘ und ‚Daily Express‘ wohl schon einen Nachfolger. Kein Geringerer als Kylian Mbappé von Paris St. Germain soll den Weg nach Manchester finden. Rund 150 Millionen Euro wollen sich die Red Devils den Deal kosten lassen. Deutlich einfacher zu stemmen wäre ein solcher Transfer natürlich, wenn das Gehalt von CR7 wegfällt.

Spanien gewappnet für die WM

In Spanien richtet man den Blick bereits auf die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. Die ‚as‘ gibt sich kämpferisch. Die Titelseite zeigt Nationaltrainer Luis Enrique mit erhobener Faust, darunter steht: „Wir schaffen das“. Die ‚Mundo Deportivo‘ gibt sich in Person von Pedri ähnlich kämpferisch: „Warum nicht?“ Die ‚Sport‘ betitelt Ansu Fati als „tödliche Waffe“. Wie berechtigt die Hoffnungen auf den ganz großen Wurf für die spanische Auswahl wirklich sind, wird sich schon in der Gruppenphase herausstellen. Dort wartet auf La Furia Roja neben Japan und Costa Rica mit Deutschland der erste echte Härtetest.

Juve gibt Meisterschaft nicht auf

In der ‚Gazzetta dello Sport‘ lässt Adrien Rabiot von Juventus Turin aufhorchen. „Wir glauben an den Scudetto“, ziert das Cover des italienischen Mediums. Der französische Mittelfeldspieler begründet diese Aussage: „2023 mit Chiesa und Pogba werden wir sicher um den Titel kämpfen. Zehn Punkte können wir aufholen.“ Juve gewann die vergangenen sechs Ligapartien in Folge allesamt zu Null. Damit liegt die Alte Dame in der Tabelle auf Platz drei. Nach einem äußerst durchwachsenen Saisonstart wäre das zumindest die direkte Champions League-Qualifikation.