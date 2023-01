Angebote für Schalkes Toptalent Ouédraogo

Obwohl er noch kein Profispiel für den FC Schalke 04 absolviert hat, zieht Assan Ouédraogo bereits das Interesse der Branchengrößen auf sich. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fragten „fast sämtliche Topklubs“ in den vergangenen Monaten beim 16-jährigen Mittelfeldspieler an. Allen habe er abgesagt. Ouédraogo ist zurzeit noch in der U19 der Königsblauen aktiv und erspielte sich dort den Ruf eines Toptalents. Sieben Tore und zwei Vorlagen in elf Einsätzen zeugen von seiner Klasse.

Laut der ‚Sport Bild‘ soll der 16-Jährige im Sommer zu den Profis hochgezogen werden. Dann könnte auch schon bald ein Abschied zum Thema werden. Dem Bericht zufolge hat sich Ouédraogo in seinen Fördervertrag, der per Option in einen bis 2027 datierten Profivertrag umgewandelt werden kann, mehrere Ausstiegsklauseln hineinschreiben lassen. Deren Höhe sei abhängig von Ouédrogos Status zum Zeitpunkt der Aktivierung und von der Qualität des kaufenden Vereins. Beispiel: Sollte ein Champions League-Klub für den gebürtigen Mülheimer bieten, wenn er schon Nationalspieler ist, winkt Schalke die höchstmögliche Summe.

