Union: Baumgartl-Verbleib unter einer Bedingung

Normalerweise stünde Timo Baumgartl bereits wieder bei der PSV Eindhoven auf dem Platz. Union Berlin hat den 26-Jährigen im Sommer 2021 für eine Saison ausgeliehen. Ein Hodentumor setzte den Innenverteidiger jedoch für lange Zeit außer Gefecht. In Folge des Ausfalls haben die Niederländer und die Eisernen die Leihe des 1,90 Meter großen Abwehrmanns um eine weitere Spielzeit verlängert.

Vor seiner Erkrankung war Baumgartl eine wichtige Stützte in der Defensive der Berliner. In der Bundesligasaison 2021/22 stand der gebürtige Böblinger in 25 Partien in der Startelf. Meist über die volle Distanz. Im September gab er gegen den VfL Wolfsburg (2:0) sein Comeback.

Zieht Union die Kaufoption für Baumgartl?

Bereits 2021 hatten sich die Eisernen eine Kaufoption für den Rechtsfuß gesichert. Der ‚kicker‘ berichtet nun, dass der Bundesligist nicht damit zögern wird, ebenjene auch zu ziehen, sollte Baumgartl an seine vorherigen Leistungen anknüpfen können.

Aktuell kämpft sich Baumgartl an die erste Elf heran, steht logischerweise jedoch noch nicht bei 100 Prozent. Die Eisernen werden darauf hoffen, dass der Verteidiger im Trainingslager in Spanien (2. Januar bis 11. Januar) zurück zu alter Form findet und in den restlichen Spielen der Saison wieder voll angreifen kann.