S04: Geraerts trifft überraschende Mohr-Entscheidung

Beim FC Schalke bahnt sich eine Kehrtwende um Tobias Mohr an. Berichten der ‚Bild‘ und ‚RUHR24‘ ist übereinstimmend zu entnehmen, dass Cheftrainer Karel Geraerts fest mit dem linken Außenbahnspieler plant. In der Folge sei der Belgier bereits an Kaderplaner Ben Manga sowie Sportdirektor Marc Wilmots herangetreten, um sich für einen Verbleib des 28-Jährigen einzusetzen.

Zuletzt stand Mohr beim Zweitligisten eigentlich auf der Abschussliste. Dem bis 2025 gebundenen Linksfuß soll sogar zwischenzeitlich mitgeteilt worden sein, dass man eine Trennung anstrebt. Nun die Überraschung, die wohl auch mit Mohrs starkem Auftritt beim Saisonstart gegen Eintracht Braunschweig (5:1) zu begründen ist. Sehenswert erzielte der gebürtige Aachener den früheren Führungstreffer für Königsblau.