Kehrtwende perfekt: Araújo verlängert bei Barça

Juventus Turin, der FC Arsenal oder auch der FC Bayern – alle waren sie ein mögliches Karriereziel von Ronald Araújo in den vergangenen Monaten. Das Trikot wird der 25-jährige Innenverteidiger aber auf längere Sicht nun doch nicht wechseln. Denn dem FC Barcelona ist die Vertragsverlängerung mit seinem Abwehrchef gelungen.

Wie die Katalanen mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier von Araújo bis 2031. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen. Somit erfüllt sich der Wunsch von Trainer Hansi Flick, dass der Uruguayer den Blaugrana noch länger erhalten bleibt. Araújo selbst kokettierte lange mit einer Luftveränderung, zuletzt stand ein Wechsel zur Alten Dame nach Turin im Raum.

Mit der Vertragsunterschrift ist die 180-Grad-Wende aber nun vollzogen. Bei Barcelona war Araújo aufgrund einer monatelangen Verletzungspause in der Innenverteidiger-Hierarchie zuletzt auf Platz drei gefallen. Auch deshalb liebäugelte der langjährige Abwehrchef mit einem Abschied. In der Copa del Rey sowie in der Liga führte Araújo die Katalanen allerdings wieder dreimal in Folge als Kapitän aufs Feld.