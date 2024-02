Wolf: Mit Sondertraining zum neuen BVB-Vertrag

In diesem Kalenderjahr spielt Marius Wolf bei Borussia Dortmund eine untergeordnete Rolle. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will sich der Rechtsverteidiger mit Fitness-Sondertrainingseinheiten für einen neuen Vertrag empfehlen. „Ich habe mich in meiner Karriere schon öfters wieder in die Mannschaft zurückgekämpft und das will ich auch dieses Mal wieder schaffen“, so Wolf, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Zweimal die Woche trainiert der 28-Jährige mit MMA-Mittelgewichts- und Weltergewichts-Champion Christian Eckerlin, im Winter absolvierte er ein Privat-Trainingslager in Kitzbühel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gestaltet werden die Trainingspläne von Sportwissenschaftler Yannick Obenauer, der bereits als Athletiktrainer für die TSG Hoffenheim aktiv war. „Ich weiß, dass meine Hinrunde nicht die Beste war, aber aufgeben ist für mich keine Option! Ich werde weiter hart arbeiten und alles dafür tun im täglichen Training, mich wieder zu empfehlen“, gibt sich Wolf kämpferisch, der nun eine neue Chance bekommen könnte. Durch den Last-Minute-Abschied von Thomas Meunier (32) zu Trabzonspor ist der Platz hinten rechts wieder frei.