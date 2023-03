Köln: Kilian kehrt in den Kader zurück

In einer turbulenten Woche kann der 1. FC Köln auch eine positive Nachricht vermelden. Trainer Steffen Baumgart bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass Luca Kilian nach überstandenem Muskelbündelriss in den Kader zurückkehren wird. Die Geißböcke empfangen am Sonntag (15:30 Uhr) Borussia Mönchengladbach zum Rheinderby.

Kilian war in der ersten Saisonhälfte beim FC in der Innenverteidigung gesetzt, 19 Pflichtspieleinsätze stehen für den 23-Jährigen bislang zu Buche. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der WM-Pause konnte Kilian aber noch nicht eingreifen.

