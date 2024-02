SV Werder: Pavlenka-Abschied zeichnet sich ab

In Kürze wird über die Zukunft von Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka entschieden. „Wir hatten im Winter mit dem Berater Kontakt und haben uns darauf verständigt, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen“, gibt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ zu verstehen. Dem Boulevardblatt zufolge wird das im Sommer auslaufende Arbeitspapier des 31-Jährigen wahrscheinlich nicht verlängert.

Pavlenka hütete jahrelang als Nummer eins den Kasten an der Weser. In der aktuellen Spielzeit verlor der Tscheche seinen Stammplatz an Michael Zetterer (28), nachdem er verletzungsbedingt ausgefallen war. Insofern liebäugelt Pavlenka mit einer Luftveränderung, um wieder regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen.