Irrer Elfer-Skandal | „Ein mörderisches Bruderduell“

Vom Matchwinner zum Verlierer

Sachen gibts, die gibts gar nicht. Das weiß auch der Fußballfan nur zu gut. Am Freitagabend lieferte Lorenzo Lucca ein neues Kapitel im besagten Format. Der Angreifer schoss Udinese Calcio (1:0) gegen US Lecce in der Serie A zum Sieg – und avancierte trotzdem zum Verlierer des Spiels. In der 32. Spielminute erhielt Udinese einen Elfmeter, zu dem normalerweise Kapitän Florian Thauvin antreten sollte.

Lucca schnappte sich jedoch die Kugel und lässt sich von Teamkameraden nicht mehr davon abhalten, den Strafstoß auszuführen. Er trifft, doch keiner freut sich mit ihm. Die seltsame Szene wird dann noch getoppt. Trainer Kosta Runjaic holt den Stürmer kurz darauf vom Feld. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt: „Unglaublich, Lucca stiehlt Thauvin den Elfmeter.“ Der ‚Corriere dello Sport‘ stößt ins gleiche Horn: „Lucca schießt den Elfmeter, alle sind dagegen.“ Damit hat sich der 24-Jähriger im Team mit Sicherheit keine Freunde gemacht.

Mörderisches Bruderduell

Die Auslosung des Champions League-Achtelfinals ist Geschichte und im prestigeträchtigen Wettbewerb erwarten uns brisante Begegnungen. Während man in Spanien auf das Derbi madrileño zwischen Real und Atlético schaut, beschäftigen sich die deutschen Medien vorrangig mit dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Aber auch die internationale Presse weiß, dass es hier heiß hergehen wird.

Bei der ‚Marca‘ wählt man martialische Worte für die Losung: „Bayern gegen Leverkusen – ein mörderisches Bruderduell“. Die ‚L’Équipe‘ schreibt dagegen schon fast emotionslos: „Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sticht hervor“. So sehr kann die Sichtweise auf das brisante Duell also auseinandergehen.

Mit der Analyse des Duells und einer ersten Prognose hat sich der ‚Guardian‘ beschäftigt. „Bayern verlor in der Gruppenphase gegen Villa, Barcelona und Feyenoord und kamen in den Playoffs gegen Celtic nur mit einem Sieg in der Nachspielzeit weiter, nachdem sie in der Partie erschreckend langsam und unbeholfen gewirkt hatten“, heißt es bei den Engländern. Daher fällt das Urteil des Autors auch wie folgt aus: „Leverkusen gewinnt knapp“. Bis dahin müssen aber erstmal zwei Partien gespielt werden.