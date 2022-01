Hertha an Gala-Stürmer Mohamed dran?

Hertha BSC wird in Frankreich mit Stürmer Mostafa Mohamed (24) in Verbindung gebracht. Der Radiosender ‚RMC‘ zählt die Berliner ebenso zum Interessentenkreis wie Olympique Lyon, das nach einer Alternative zu Wunschstürmer Sardar Azmoun (27, Zenit St. Petersburg) Ausschau hält, den FC Sevilla sowie den OSC Lille.

Seit knapp einem Jahr ist Mohamed von Zamalek Kairo an Galatasaray verliehen. Nach der laufenden Spielzeit wird der Istanbuler Traditionsverein den Ägypter per Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen. Mit einem Verkauf könnte Gala ein Gewinngeschäft erzielen. Mohamed kommt in 29 Spielen für die Türken auf sechs Tore.