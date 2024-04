Dárdai: Hertha spielt auf Zeit

Eine schnelle Entscheidung um Cheftrainer Pál Dárdai wird es bei Hertha BSC nicht geben. „Wir spielen die Saison zu Ende und setzen uns dann mit Pál zusammen“, sagt Geschäftsführer Thomas Herrich auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘, „wir wissen, dass wir einen großen Umbruch im vergangenen Sommer hatten. Das muss bei einer Bewertung der Saison einfließen.“ Dann das große Aber: „Wir schauen auch, wer unsere Mannschaft langfristig in die Zukunft führen kann.“

Ob Herrich und Co. hierfür Dárdai das Mandat erteilen, ist fraglich. Sportlich kann sich der nur bis Saisonende gebundene Ungar auf die Fahne schreiben, Hertha über Ergebnisse in der zweiten Liga stabilisiert zu haben. Andererseits lässt die Mannschaft Konstanz und Weiterentwicklung vermissen. In den vergangenen Wochen wurden mit Markus Gisdol (Samsunspor), Cristian Fiél (1. FC Nürnberg), Thomas Stamm (SC Freiburg II) und Kosta Runjaic (FT berichtete) mehrere mögliche Nachfolger gehandelt.