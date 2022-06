Fast fix: Baumgart verlängert in Köln

Steffen Baumgart wird dem 1. FC Köln langfristig als Trainer erhalten bleiben. Wie der ‚Express‘ berichtet, ist die „Vertragsverlängerung jetzt nur noch Formsache“. Die Zusammenarbeit soll bis 2025 ausgedehnt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In rund zweieinhalb Wochen startet der Bundesligist in die Vorbereitung. Bis dahin will Sportchef Christian Keller mit Baumgart die letzten Details klären und den Kontrakt unter Dach und Fach bringen. Aktuell ist der Trainer noch bis 2023 vertraglich gebunden.