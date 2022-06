Citys Bazunu zu den Saints

Der FC Southampton verstärkt sich auf der Torwartposition. Wie die Saints mitteilen, schließt sich Gavin Bazunu dem Klub an und wird mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Der 20-Jährige ist irische Nationalkeeper und kommt von Manchester City.

In Southampton soll Bazunu die Abgänge von Fraser Forster und Willy Caballero kompensieren. „Wir glauben, dass er ein enormes Verbesserungspotenzial hat und uns einen großen Konkurrenzkampf um die Plätze in der Torwartposition liefern wird“, freut sich Cheftrainer Ralph Hasenhüttl auf den Neuzugang.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of Gavin Bazunu from @ManCity on a five-year deal! 😇