United: Zeichen bei Martial auf Rückkehr

Anthony Martial wird ab Sommer wahrscheinlich wieder für Manchester United auflaufen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, erwartet man bei den Red Devils die Rückkehr des französischen Angreifers.

Seit Januar ist Martial an den FC Sevilla verliehen, eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. In Andalusien erzielte der 26-jährige Franzose bislang ein Tor in acht Pflichtspielen. Gespräche über eine Verlängerung der Leihe fanden noch nicht statt. Im Mai soll eine finale Entscheidung fallen.